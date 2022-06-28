В Днепре прогремела серия взрывов (фото, видео)

Во вторник, 28 июня, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Местные жители слышали несколько взрывов. Сейчас в небе над городом большой столб дыма.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".
Местные жители сообщили о нескольких взрывах в Днепре. До этого в небе заметили пролетающую ракету в сторону города.
Затем мэр Днепра Борис Филатов подтвердил "прилеты" в городе.
"Прилеты. Из укрытий не выходим. Фото, видео не постим", – заявил городской голова.
В Днепре сообщают о "прилетах"
Кроме того, в Синельниково Днепропетровской области могли сбить одну ракету, пишут СМИ.
В Днепропетровской области могли сбить ракету
Обстрел Днепра
Утром 27 мая жители Днепра услышали несколько громких взрывов. После этого в городе начался пожар. За несколько минут до этого в области была объявлена воздушная тревога.
Местные жители сообщают, что из-за взрывной волны у многих дрожали окна. После этого в городе начался пожар.
Также пишут, что взрыв был слышен в 30 км от Днепра – предварительно, в Новомосковске.
Как рассказал председатель Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, было несколько "прилетов".
Также ранее мы писали, что в Днепре прогремел мощный взрыв. Однако на момент удара тревоги в городе не было. По предварительной информации, пожар возник на одном из предприятий.