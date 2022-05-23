Мазії чи саботажники? Арестович відзначив дивну поведінку окупантів на Херсонщині

Позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович припустив, що російські вертолітники на Херсонщині саботують накази керівництва
Про це він сказав в ефірі Youtube-каналу "Фейгін Live".
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"Наші військові намагаються зрозуміти, куди ж вони стріляють (окупанти — ред.), бо туди, куди вони стріляють, там наших військових немає. Але як би удари завдають і всі задаються питанням, з ким вони там воюють. Можливо, самі із собою?", — припустив Арестович.
Він вважає, що російські вертолітники саботують накази керівництва й не хочуть йти на українські позиції.
Скільки російської техніки на Донбасі?
Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі у росіян зараз у 20 разів більше техніки, ніж в українських військових.
"Нам не вистачає техніки, тому що ми боремося проти такої великої за розміром держави і великої за розміром армії держави. У них (росіян – ред.) у 20 разів більше техніки, зараз на Донбасі 1:20. Уявіть собі, які міцні наші воїни, який у нас народ", — зазначив президент.
Зеленський наголосив, що не хоче, щоб в Україні гинули сотні тисяч людей, тому нам потрібна техніка, що діє на великій відстані.