Мазилы или саботажники? Арестович отметил странное поведение оккупантов на Херсонщине

Вероятно, оккупанты не хотят идти на украинские позиции

Арестович рассказал, почему оккупанты не атакуют украинские позиции/Фото: коллаж: "Сегодня"

Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что российские вертолетчики в Херсонской области саботируют приказы руководства.

Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Фейгин Live".

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"Наши военные пытаются понять, куда же они стреляют (оккупанты — ред.), потому что туда, куда они стреляют, там наших военных нет. Но как бы удары наносят и все задаются вопросом, с кем они там воюют. Может быть сами с собой?", — предположил Арестович.

Он считает, что российские вертолетчики саботируют приказы руководства и не хотят идти на украинские позиции.

Сколько российской техники на Донбассе?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе у россиян сейчас в 20 раз больше техники, чем у украинских военных.

"Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого большого по размеру государства и большой по размеру армии государства. У них (россиян – ред.) в 20 раз больше техники, сейчас на Донбассе 1:20. Представьте себе, как крепки наши воины, какой у нас народ", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы в Украине погибали сотни тысяч человек, поэтому нам нужна техника, действующая на большом расстоянии.

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