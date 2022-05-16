Геращенко прочинив таємницю роботи українського "Моссаду"

Такі підрозділи почали працювати на повну потужність

Антон Геращенко розповів про роботу українського "Моссаду". / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже працює служба, схожа на ізраїльський "Моссад". Саме тому в Росії руйнуються мости, якими йде підвезення постачання для російського угруповання військ на Донбасі.

Про таке заявив радник голови МВС Антон Геращенко в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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За словами Геращенка, про створення "Моссаду" в Україні не оголошується.

"Такий підрозділ вже є, він вже працює. І ви бачите результати цієї роботи. Ми не заявляємо про це публічно, але ми бачимо, як почастішали (у Росії, – ред.) вибухи газу, поломки залізниць, як самі собою руйнуються мости у Білгородській області, у Курській області, за якими йде підвіз танків, палива, постачання для російського угруповання військ на Донбасі. Тому такі підрозділи є, вони й були. Вони працюють, просто зараз вони почали працювати на повну потужність", – пояснив радник голови МВС.

Він зазначив, що людей, які хочуть знищувати російських бандитів та ворогів, дуже багато.

"Це ті, хто втратив своїх бойових товаришів, членів своїх сімей", – пояснив Геращенко.

Як відомо, MOSSAD – це ізраїльська служба зовнішньої розвідки та таємних операцій, на його рахунку сотні різноманітних операцій на користь безпеки Ізраїлю.

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Вибухи у Росії

1 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Білгородській області впав снаряд , нібито "випущений з боку України" Внаслідок вибуху виникла пожежа на нафтобазі , який знищив кілька цистерн із нафтою.

, нібито "випущений з боку України" Внаслідок вибуху , який знищив кілька цистерн із нафтою. У Міноборони України спростували заяву РФ та відповіли, що наші захисники не мають відношення до НП у Білгороді. Високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази – безладність окупантів або ж спроба приховати чиюсь корупцію. За заявою наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

У Брянську в ніч із неділі на понеділок, 25 квітня, прогриміли вибухи. Після цього розпочалася пожежа на місцевій нафтобазі, а також на території військової частини.

Через деякий час у прес-службі уряду Брянської області підтвердили пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи жодних згадок не було.

пожежу на нафтобазі, але її причини не назвали. Там повідомили, що горять резервуари. Про вибухи жодних згадок не було. Жителів будинків біля нафтобази в Брянську почали евакуювати поліцейські.

Нещодавно у Білгороді були "бавовни". Через це в небо підняли авіацію.

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