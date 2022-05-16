Геращенко приоткрыл тайну работы украинского "Моссада"

Такие подразделения начали работать на полную мощность

Антон Геращенко рассказал о работе украинского "Моссада". / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже работает служба, похожая на израильский "Моссад". Именно поэтому в России рушатся мосты, по которых идет подвоз снабжения для российской группировки войск на Донбассе.

Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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По словам Геращенко, о создании "Моссада" в Украине не объявляется.

"Такое подразделение уже есть, оно уже работает. И вы видите результаты этой работы. Мы не заявляем об этом публично, но мы видим, как участились (в России, – ред.) взрывы газа, поломки железных дорог, как сами собой рушатся мосты в Белгородской области, в Курской области, по которых идет подвоз танков, топлива, снабжение для российской группировки войск на Донбассе. Поэтому такие подразделения есть, они и были. Они работают, просто сейчас они стали работать на полную мощность", – объяснил советник главы МВД.

Он отметил, что людей, которые хотят уничтожать русских бандитов и врагов, очень много.

"Это те, кто потеряли своих боевых товарищей, членов своих семей", – объяснил Геращенко.

Как известно, MOSSAD – это израильская служба внешней разведки и тайных операций, на его счету сотни разнообразных операций в интересах безопасности Израиля.

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Взрывы в России

1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд , якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе , который уничтожил несколько цистерн с нефтью.

, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва , который уничтожил несколько цистерн с нефтью. В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.

В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.

Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.

пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было. Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.

Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.

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