Арестович прокоментував шанси окупантів захопити Одесу

Поки що загарбники лише обстрілюють місто ракетами

Арестович розповів, чи візьмуть окупанти Одесу/Фото: колаж: "Сьогодні"

У російських загарбників немає шансів взяти Одесу. Місту не загрожує окупація.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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"Для того, щоб хоч щось зробити з Одесою, потрібно спочатку узяти Миколаїв. Ці перспективи були обламані навіть на початку війни. Зараз його взяти шансів взагалі ніяких. Ви просто подумайте... Для того, щоб взяти Лисичанськ і Сєвєродонецьк, 60% (російських) військ, які є в Україні, 9/10 російської армії, були зосереджені в цих містах. 90 днів. Щоб повторити цей успіх, потрібно знову притягнути ці 60%. Як вони будуть їх притягувати на Одеський напрямок?", — зазначив Арестович.

Чи можуть окупанти висадити десант з моря?

Росія тримає кораблі Чорноморського флоту неподалік берегів Одеської області, проте загрози висадки десанту на сьогодні немає. Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук на брифінгу 5 липня.

Як повідомив Братчук, станом на ранок 5 липня у північно-східній частині Чорного моря перебували п'ять кораблів ЧФ РФ, які несуть на борту крилаті ракети морського базування типу "Калібр".

"До них періодично примикають один або два великі десантні кораблі. Скажімо так, це імітація певних дій. Тому що коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо і бачимо, що найближчим часом не буде підготовки до проведення такої військово-морської десантної операції, тому що у ворога для цього немає можливостей", – наголосив Братчук.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що СБУ затримала зрадника, який корегував вогонь Росії по Одеській області. Також ми писали, що для Одеси означає втеча окупантів з острова Зміїний.