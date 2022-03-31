ЗСУ відігнали російських окупантів від Кривого Рогу

На Дніпропетровщині ситуація спокійна / Фото: Колаж: Сьогодні
Влада повідомила про поточну ситуацію на Дніпропетровщині. ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубіївка, що на Херсонщині в 50-ти км від Кривого Рогу.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Атак з повітря протягом ночі не відбулося. Кордони області перебувають під надійним захистом Збройних сил України, Національної гвардії, тероборони. У громадах ситуація спокійна. Окрім того, ЗСУ встановили контроль над селами Орлове, Заградівка, Кочубіївка, що на Херсонщині, за 50 км від Кривого Рогу", – написав він.
За його словами, захисники відганяють ворога далі від Дніпропетровщини.
Атака на Дніпро та область
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