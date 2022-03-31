ВСУ отогнали российских оккупантов от Кривого Рога

В Днепропетровской области ситуация спокойная / Фото: Коллаж: Сегодня
Власть сообщила о текущей ситуации на Днепропетровщине. ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50 км от Кривого Рога.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Атак с воздуха ночью не произошло. Границы области находятся под надежной защитой Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, теробороны. В громадах ситуация спокойная. Кроме того, ВСУ установили контроль над селами Орлово, Заградовка, Кочубеевка Херсонской области в 50 км от Кривого Рога", – написал он.
По его словам, защитники отгоняют врага дальше от Днепропетровщины.
Атака на Днепр и область
29 марта несколько снарядов упали в Днепропетровской области – в Павлограде, Новомосковском и Никопольском районах.
27 марта оккупанты обстреляли Днепропетровщину запрещенными кассетными бомбами.
24 марта в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по военному объекту.
20 марта военные РФ обстреляли поселок в Днепропетровской области.
20 марта оккупанты обстреляли из "Градов" окрестности Зеленодольска.
15 марта РФ нанесла ракетный удар по аэропорту Днепра.
11 марта Россия впервые с начала войны атаковала Днепр, по городу ударили ракетами.