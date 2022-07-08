Ворог ударив по Миколаєву з РСЗВ "Смерч" забороненими снарядами

Ворог обстріляв Миколаїв / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці російські військові з РСЗВ "Смерч" обстріляли Миколаїв. Обстріл окупанти здійснили з використанням заборонених касетних та фугасних снарядів. Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь" на сторінці у Facebook.

"Вранці реактивною системою залпового вогню "Смерч" ворог вдарив по виробничій інфраструктурі Миколаєва. Знову використано понад десяток заборонених касетних та фугасних снарядів. Попередньо, постраждалих немає, масштаби руйнувань уточнюються", – йдеться у повідомленні.

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