ОК "Південь" попередило про нову загрозу цивільним на узбережжях Одеської області

Росія змінила спосіб масового ураження цивільних в Одеській області. Тепер люди опинилися у небезпеці під час відвідування узбережжя Чорного моря.
Про це повідомили в ОК "Південь".
Зазначається, що близько 10:00, з ворожого літака Су-30, з боку Чорного моря, по Одещині випущено крилату ракету типу Х-31, яка розірвалась над морем, прямуючи до узбережжя.
"Цілком імовірна зміна тактики ворога із нанесення масових осколкових уражень у місцях великих скупчень людей у прибережній зоні. Наразі без жертв", – йдеться в повідомленні.
Крім того, в ОК "Південь" уточнили, що корабельне угруповання ворожого флоту залишилося без змін – 4 надводних, 2 підводних ракетоносії і 3 вдк. Вони продовжують тримати блокаду судноплавства та погрожувати застосуванням 40 крилатих ракет по всій території України.
Небезпечне узбережжя Чорного моря
Українці нехтують небезпекою та ігнорують заборони на купання у водоймах та плавання річками.
На чорноморському пляжі під Одесою 11 червня чоловік загинув, підірвавшись у морі на міні. Трагедія сталася у курортному селищі Грибівка. Чоловік підірвався сам. На пляж прийшла сім'я, і батько пішов міряти глибину, в результаті чого стався вибух.
На початку липня в селищі Кароліно-Бугаз чоловіча компанія вирішила відпочити, попри заборону і попередження про мінну небезпеку вздовж всього чорноморського узбережжя та прибережних вод. У результаті один з чоловіків загинув, інший – отримав поранення.
Раніше ми повідомляли, 31 травня на узбережжі Одеської області винесло морську якірну міну.
Також сайт "Сьогодні" писав, що мер Одеси Геннадій Труханов анонсував появу безпечних ділянок на пляжах у місті, де встановлять захисні сітки. Чим фактично дозволить організувати пляжний сезон.