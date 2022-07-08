Враг ударил по Николаеву из РСЗО "Смерч" запрещенными снарядами

Враг обстрелял Николаев / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром российские военные из РСЗО "Смерч" обстреляли Николаев. Обстрел оккупанты совершили с использованием запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг" на странице в Facebook.

"Рано утром реактивной системой залпового огня "Смерч" враг ударил по производственной инфраструктуре Николаева. Снова использовано более десятка запрещенных кассетных и фугасных снарядов. Предварительно, пострадавших нет, масштабы разрушений уточняются", – говорится в сообщении.

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