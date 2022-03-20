Військові РФ обстріляли селище на Дніпропетровщині – голова облради

Очільник обласної ради Микола Лукашук розповів про ситуацію у регіоні / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські військові ще не перетнули кордон Дніпропетровської області, але з території Херсонської області обстріляли одне із селищ.
Про це написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у Telegram.
"Вчора надвечір ворог з території Херсонської області обстріляв одне із селищ Зеленодольської громади з "Градів". На щастя, постраждалих немає. Руйнувань зазнали одразу декілька домоволодінь. На місці оперативно спрацювали рятувальники, до пізньої ночі пожежники ліквідовували наслідки обстрілу. Вдячний співробітникам ДСНС за роботу", – написав Лукашук.
За його словами, в цілому ніч минула більш-менш спокійно. Перетину кордонів області російською армією не відбулося.
Лукашук додав, що окупанти активізувалися на Херсонському напрямку.
"Провокують. Але з нами Збройні сили, Нацгвардія і тероборона. Ворога тримають на дальніх рубежах, орки отримують відсіч. Вони нервують і хочуть, щоб ми також нервували. Втім загарбникам сюди вхід закритий, область повністю готова до оборони. Ми захищаємо своє. Закликаю жителів Дніпропетровщини зберігати спокій. Нині ситуація в регіоні контрольована. В кожному куточку області майорітиме тільки синьо-жовтий стяг. Вірте в ЗСУ і в нашу Перемогу", – написав Лукашук.
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