Военные РФ обстреляли поселок в Днепропетровской области – глава облсовета

Глава областного совета Николай Лукашук рассказал о ситуации в регионе / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные еще не пересекли границу Днепропетровской области, но с территории Херсонской области обстреляли один из поселков.
Об этом написал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram.
"Вчера вечером враг с территории Херсонской области обстрелял один из поселков Зеленодольской общины из "Градов". К счастью, пострадавших нет. Разрушения получили сразу несколько домовладений. На месте оперативно сработали спасатели, до поздней ночи пожарные ликвидировали последствия обстрела", – написал Лукашук.
По его словам, в целом ночь прошла более-менее спокойно. Пересечения границ области российской армией не произошло.
Лукашук добавил, что оккупанты активизировались на Херсонском направлении.
"Провоцируют. Но с нами Вооруженные силы, Нацгвардия и тероборона. Врага держат на дальних рубежах, орки получают отпор. Они нервничают и хотят, чтобы мы тоже нервничали. Впрочем, захватчикам сюда вход закрыт, область полностью готова к обороне. Мы защищаем свое. Призываю жителей Днепропетровщины сохранять спокойствие. Сейчас ситуация в регионе контролируемая. В каждом уголке области будет развеваться только сине-желтое знамя. Верьте в ВСУ и в нашу Победу", – написал Лукашук.
25-й день войны в Украине
- 20 марта в Мариуполе военные РФ в очередной раз обстреляли бомбоубежище, в котором находились люди.
- В Индустриальном районе города Харькова, за ночь с 19:02 на 20:02 от обстрела погибли пять мирных жителей. Среди погибших мальчик, которому было всего 9 лет.
- В течение суток враг активных наступательных действий не проводил. Оккупанты создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.
- Через три недели войны РФ против Украины наши защитники уничтожили более десятка высокопоставленных командиров оккупантов, в том числе не менее шести генералов.
- Также была обстреляна больница в Чернигове. В здании разбиты все окна, температура в помещениях не поднимается выше 10-11 градусов по Цельсию.
Читайте также:
- В Украине сегодня заработают новые гумкоридоры: маршруты.
- РФ не смогла взять под контроль воздушное пространство Украины – британская разведка.