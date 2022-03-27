На Луганщині окупанти розстріляли свої позиції з міномету

Окупанти обстріляли свої позиції / Фото: Колаж: Сьогодні
Російські окупанти пошкодили 11 будинків у Луганській області, а в Попасній з міномета розстріляли свої позиції Наразі українські війська продовжують вибивати окупантів з Рубіжного та Попасної, де військовим РФ частково вдалося закріпитися.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У деяких районах цих міст тривають вуличні бої. В Попасній, за підтримки артилерії ворог намагався здійснити штурм, однак зазнав втрат. Мінометним вогнем обстріляв власні позиції", – написав він.
У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному росіяни пошкодили 3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також потрапили під обстріл школа в селі під Лисичанськом, станція швидкої допомоги у Сєвєродонецьку та два оптові склади міста.
Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей, ще чотирьох врятували з-під завалів. Усього за добу сталося 16 загорянь житлових будинків та 15 га сухої трави.
Без світла сидять майже 100 тисяч споживачів
На Луганщині без електроенергії залишаються 95 312 споживачів. Знеструмлено 32 населені пункти – 12 частково та 20 повністю.
Тим часом без газопостачання залишаються 27 населених пунктів (близько 41 000 абонентів) – 23 повністю.
У містах Рубіжне та Попасна немає водопостачання, частково обмежена подача води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також у Сєвєродонецьку та Лисичанську.
Ситуація у Луганській області
- 26 березня окупанти випустили по житлових кварталах Лисичанська ракету з радянського тактичного ракетного комплексу дивізійної ланки "Точка-У".
- 23 березня у Рубіжному російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули троє людей.
- Крім того, військові РФ обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, який належить російській компанії "Роснефть". У результаті на заводі виникла пожежа.
- Гайдай повідомив, що після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків та залишають регіон.
- У Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 18 березня вони стріляли у мирних жителів з артилерії та системи залпового вогню, загинули двоє людей, четверо отримали поранення.
- 15 березня у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушенням зору "Кришталик", міську лікарню та три школи. Загинуло четверо людей.