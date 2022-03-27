В Луганской области оккупанты расстреляли свои позиции из миномета

Оккупанты обстреляли свои позиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты повредили 11 домов в Луганской области, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции. Сейчас украинские войска продолжают выбивать оккупантов из Рубежного и Попасной, где военным РФ частично удалось закрепиться.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции", - написал он.

В Северодонецке, Лисичанске и Рубежном россияне повредили 3 многоэтажки и 8 частных домов. Также попали под обстрел школа в селе под Лисичанском, станция скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.

В результате обстрелов пострадали два человека, еще четырех спасли из-под завалов. Всего за сутки произошло 16 возгораний жилых домов и 15 га сухой травы.

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Без света сидят почти 100 тысяч потребителей

В Луганской области без электроэнергии остаются 95 312 потребителей. Обесточены 32 населенных пункта – 12 частично и 20 полностью.

Тем временем без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью.

В городах Рубежное и Попасная нет водоснабжения, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

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Ситуация в Луганской области