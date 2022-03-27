В Луганской области оккупанты расстреляли свои позиции из миномета

Оккупанты обстреляли свои позиции / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские оккупанты повредили 11 домов в Луганской области, а в Попасной из миномета расстреляли свои позиции. Сейчас украинские войска продолжают выбивать оккупантов из Рубежного и Попасной, где военным РФ частично удалось закрепиться.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"В некоторых районах этих городов продолжаются уличные бои. В Попасной при поддержке артиллерии враг пытался совершить штурм, однако понес потери. Минометным огнем обстрелял свои позиции", - написал он.
В Северодонецке, Лисичанске и Рубежном россияне повредили 3 многоэтажки и 8 частных домов. Также попали под обстрел школа в селе под Лисичанском, станция скорой помощи в Северодонецке и два оптовых склада города.
В результате обстрелов пострадали два человека, еще четырех спасли из-под завалов. Всего за сутки произошло 16 возгораний жилых домов и 15 га сухой травы.
Без света сидят почти 100 тысяч потребителей
В Луганской области без электроэнергии остаются 95 312 потребителей. Обесточены 32 населенных пункта – 12 частично и 20 полностью.
Тем временем без газоснабжения остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью.
В городах Рубежное и Попасная нет водоснабжения, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.
Ситуация в Луганской области
- 26 марта оккупанты выпустили по жилым кварталам Лисичанска ракету из советского тактического ракетного комплекса дивизионного звена "Точка-У".
- 23 марта в Рубежном российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека.
- Кроме того, военные РФ обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, который принадлежит российской компании "Роснефть". В результате на заводе возник пожар.
- Гайдай сообщил, что после обстрела российскими войсками Луганской области целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион.
- В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры. 18 марта они стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня, погибли два человека, четверо получили ранения.
- 15 марта в Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушением зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.