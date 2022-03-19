У Києві окупанти свої бомби вже спускають на парашутах

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко розповів про нову хитрість військ РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві російські окупанти почали використовувати нове озброєння, яке спускається на парашутах. Про це написав на своїй сторінці Facebook радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"У Києві вперше був зафіксован факт використання новітнього озброєння – снаряди, які спускаються на парашутах. Росіяни використовують найжорстокішу зброю", – повідомив Геращенко.

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Також він зазначив, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.

Ситуація у Києві