В Киеве оккупанты свои бомбы уже спускают на парашютах

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал о новой хитрости войск РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве российские оккупанты начали использовать новейшее вооружение, которое спускается на парашютах. Об этом написал на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
"В Киеве впервые был зафиксирован факт использования новейшего вооружения – снаряды, которые спускаются на парашютах. Россияне используют жесточайшее оружие", – сообщил Геращенко.
Также он отметил, что все преступления России против Украины будут расследованы.
Ситуация в Киеве
- Киевляне могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого. Помогает бизнес – и иностранный, и украинский.
- 19 марта во многих районах Киева ощущался сильный запах гари, но конкретного пожара не было. В КГГА отметили, что смог связан с изменением погодных условий, в частности направлением ветра. В тоже время в ГСЧС сообщили, что в Киевской области ликвидировали 21 пожар на открытых территориях, а именно возгорание травяного настила, вызванное неосторожным обращением с огнем граждан.
- 18 марта заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ бригадный генерал Александр Грузевич заявил, что российскую армию отбросили от Киева на правом берегу Днепра на 70 километров.
- 17 марта российские оккупанты обстреляли Святошинский район столицы, погиб один человек. В этот же день во время ракетных обстрелов жилого дома в Киеве погибла заслуженная артистка Украины Оксана Швец.
- Также ВСУ сбили два самолета оккупантов в Киевской области. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Под Киевом уничтожена колонна техники врага.
- Кроме того, в ночь на четверг сбили ракету российских оккупантов, ее остатки упали на жилую многоэтажку в Дарницком районе. В результате дом получил повреждения, начался пожар.
- Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что планы войск Российской Федерации взять столицу не реализуются никогда. Несмотря на то что уже 3 недели идет война, планы не только взять Киев – даже взять Киев в кольцо – полностью разрушены украинскими военными.