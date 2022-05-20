У Херсоні окупанти змусили жінку знятися в покаянному відео про "денафікацію"

Жителька Херсона змушена була вибачатися за свої слова / Фото: Колаж: Сьогодні
В окупованому Херсоні мешканку міста Катерину Коломієць окупанти змусили вибачатися на камеру перед російськими військовими. Перед цим їй провели так званий "курс денацифікації". Відео з її "вибаченнями" опублікував " Херсонський Вісник ".
На відео мешканка Херсона "вибачається" за те, що "дозволяла собі грубі висловлювання на адресу російських військовослужбовців, називала їх орками".
"Свою провину і неправоту я усвідомлюю. Я пройшла курс денацифікації. Вибачаюсь перед громадянами Російської Федерації та всіма військовослужбовцями Росії. До цього ж я закликаю свого чоловіка, який у листуванні бажав смерті російським військовим", – розповіла вона.
Звірства армії РФ в Україні
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- Жінки окупантів з жахом чекають повернення чоловіків додому, бо звірства, які творять в Україні, змінили психіку солдатів.
- Російські окупанти обмірковують план, як не воювати в Україні. Дружини загарбників пропонують "впасти з танка", щоб потім зі шпиталю відправили додому. Крім того, солдати відмовляються виконувати завдання командирів та вбивати мирних жителів.
- Жителі Росії закликають своїх солдатів катувати та вбивати українських дітей . Так, росіянку обурило, що діти-біженці відмовилися малювати символіку до святкування Дня перемоги. Тому вона запропонувала покарати їх нелюдськими тортурами.
- Військові РФ розкрили причину відведення своїх військ. Як виявилося, вони очікують і бояться ЗСУ, які почали переходити у контрнаступ та звільняти населені пункти.
- Стало відомо, що серед російських окупантів зростає невдоволення найвищим командуванням РФ і назрівають бунти. Багато солдатів на межі божевілля від того, що кожен день їм доводиться відправляти до РФ колони вантажівок із трупами.
- Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російського солдата. Окупант розповів, що його товаришів просто використовують як приманку для Збройних сил України. Одну групу кидають, щоб її розбили, іншій вдається пройти.