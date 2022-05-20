У Херсоні окупанти змусили жінку знятися в покаянному відео про "денафікацію"

Жителька Херсона змушена була вибачатися за свої слова / Фото: Колаж: Сьогодні

В окупованому Херсоні мешканку міста Катерину Коломієць окупанти змусили вибачатися на камеру перед російськими військовими. Перед цим їй провели так званий "курс денацифікації". Відео з її "вибаченнями" опублікував " Херсонський Вісник ".

На відео мешканка Херсона "вибачається" за те, що "дозволяла собі грубі висловлювання на адресу російських військовослужбовців, називала їх орками".

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"Свою провину і неправоту я усвідомлюю. Я пройшла курс денацифікації. Вибачаюсь перед громадянами Російської Федерації та всіма військовослужбовцями Росії. До цього ж я закликаю свого чоловіка, який у листуванні бажав смерті російським військовим", – розповіла вона.

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