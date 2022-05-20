В Херсоне оккупанты заставили женщину сняться в покаянном видео о "денафицикации"

Жительница Херсона вынуждена была извиняться за свои слова / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Херсоне жительницу города Екатерину Коломиец оккупанты заставили извиняться на камеру перед российскими военными. Перед этим ей провели так называемый "курс денацифицикации". Видео с ее "извинениями" опубликовал "Херсонский Вестник".

На видео жительница Херсона "извиняется" за то, что "позволяла себе грубые высказывания в адрес русских военнослужащих, называла их орками".

"Свою вину и неправоту я осознаю. Я прошла курс денацификации. Извиняюсь перед гражданами Российской Федерации и всеми военнослужащими России. К этому же я призываю своего мужа, который в переписке желал смерти российским военным", – рассказала она.

Зверства армии РФ в Украине