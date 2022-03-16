Російські окупанти зазнають великих втрат у живій силі та техніці – Міноборони

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти отримують жорсткий супротив підрозділів сил оборони України.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Міністерство оборони України.

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Яка ситуація

У міністерстві зазначили, що військові РФ зазнають суттєвих втрат у живій силі та техніці:

"З початку доби підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України знищено два літаки Су-30СМ в Одеській області, вертоліт Ка-52 поблизу Миколаєва та літак Су-34 на Чернігівщині. Дані щодо втрат противника уточнюються".

/ Фото: РБК

Водночас окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по об’єктах критичної інфраструктури України, житлових кварталах.

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"Також обстрілюють з артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню колони мирних жителів під час здійснення евакуації з районів ведення активних бойових дій. Фіксуються факти тримання цивільних осіб у заручниках, пограбування місцевого населення, мародерства та викрадення людей".

У Міноборони повідомили, що на окремих напрямках українські підрозділи перейшли в контрнаступ. Крім цього, тривають заходи щодо здійснення прикриття державного кордону та морського узбережжя.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ доповів про воєнну обстановку в Україні станом на 16 березня: російські війська продовжують стратегічну наступальну операцію. Водночас завдання щодо розгрому угруповань ЗСУ, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України окупант не виконав.

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