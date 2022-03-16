Российские оккупанты терпят большие потери в живой силе и технике – Минобороны

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты получают жесткое сопротивление подразделений сил обороны Украины.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Министерство обороны Украины.

Реклама

Какая ситуация

В министерстве отметили, что военные РФ несут существенные потери в живой силе и технике:

"С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 на Черниговщине. Данные по поводу потерь противника уточняются".

/ Фото: РБК

В то же время оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры Украины, жилым кварталам.

Реклама

"Также обстреливают из артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня колонны мирных жителей во время эвакуации из районов ведения активных боевых действий. Фиксируются факты содержания гражданских лиц в заложниках, ограбления местного населения, мародерства и похищения людей".

В Минобороны сообщили, что на отдельных направлениях украинские подразделения перешли в контрнаступление. Кроме этого, продолжаются мероприятия по осуществлению прикрытия государственной границы и морского побережья.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ доложил о военной обстановке в Украине по состоянию на 16 марта: российские войска продолжают стратегическую наступательную операцию. В то же время задачи по разгрому группировок ВСУ, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины оккупантом не выполнены.

Читайте также: