РФ обстріляла Новий Буг, є значні руйнування

Внаслідок обстрілу є пошкодження/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Новому Бугу в Миколаївській області. Черговий злочин окупантів приніс значні руйнування.

Про це повідомили в Новобузькій міській раді.

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Увечері минулого дня в області лунав сигнал повітряної тривоги.

"Шановні Новобужани! Зберігайте спокій, не панікуйте. Залишайтеся вдома, в укритті. Центральна частина міста зазнала значних руйнувань. Інформація уточнюється", — повідомили в міськраді.

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