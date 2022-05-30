РФ обстреляла Новый Буг, есть значительные разрушения

В результате обстрела есть повреждения/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские захватчики нанесли ракетные удары по Новому Бугу в Николаевской области. Очередное преступление оккупантов принесло значительные разрушения.

Об этом сообщили в Новобугском городском совете.

Реклама

Подробности

Вечером минувшего дня в области раздавался сигнал воздушной тревоги.

"Уважаемые Новобужаны! Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Оставайтесь дома, в укрытии. Центральная часть города подверглась значительным разрушениям. Информация уточняется", — сообщили в горсовете.

Ситуация в Украине вчера

Читайте также