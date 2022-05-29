Сгорели за секунды! ССО мастерски превратили в факел "Тайфун" с оккупантами

Российские войска несут внушительные потери в Украине

Украинские защитники продолжают уничтожать врага. Фото: коллаж "Сегодня"

Бойцы Сил спецопераций уничтожили вражеский КамАЗ Тайфун с личным составом российских оккупантов.

Соответствующее видео обнародовали на странице Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

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"Превращаем противника в факелы. Вражеский КамАЗ Тайфун, забитый личным составом противника, сгорел вместе с содержимым в мгновение ока", – говорится в сообщении.

Отмечается, что операция прошла в Херсонской области, когда украинские военные вышли на пути проезда российской военной техники.

"Заминировав участок дороги операторы ССО Украины дождались, когда там ехал грузовик с оккупантами. И дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы — полностью уничтоженная техника и личный состав противника", – подытожили в сообщении.

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