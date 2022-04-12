"Дозволяю ґвалтувати, тільки оберігайся" – радіоперехоплення розмови окупанта з дружиною

Навіть у ООН стурбовані насильством з боку громадян Росії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Служба безпеки України надала черговий доказ ненависті громадян Росії до українців та повної відсутності у них будь-яких моральних цінностей. У черговій порції опублікованих перехоплень розмов між російськими солдатами та їхніми рідними йдеться про те, що треба ґвалтувати українських жінок.
Про це повідомляється на телеграм-каналі СБУ.
Шокуюча заява
"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло?" – дала вказівки володарка жіночого голосу.
"Угу. Погодилася, щоб я нічого не говорив?" – уточнює її благовірний.
"Так, щоб я нічого не знала. А що?"
"Можна, так?" – перепитав чоловік.
"Так, дозволяю. Тільки оберігайся".
У Росії моралі не залишилося
- В іншому телефонному перехопленні окупант обговорював зі своїм батьком, які рибальські снасті краще красти у мешканців Київської області.
- "Вони добре пиз**т". Окупант розповів рідні, як їм брешуть командири – перехоплення розмови.
- Інші перехоплення свідчать, що російським військовим дають команди розстрілювати цивільних.
- Ще один ґвалтівник, особистість якого встановили після різанини в Бучі, написав у своїх соцмережах, що повернеться в Україну і "знов різатиме". І це 20-річний громадянин Росії.
- Як відомо, під час захоплення Бучі у березні 2022 року окупанти вбили десятки мирних жителів, тіла жертв весь час окупації були хаотично розкидані вулицями міста. У багатьох руки були зв'язані, що вказувало на те, що люди були беззбройні під час розстрілу представниками "русского мира".