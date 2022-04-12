"Разрешаю насиловать, только предохраняйся" – радиоперехват разговора оккупанта с женой

Даже в ООН обеспокоены насилием со стороны граждан России / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Служба безопасности Украины предоставила очередное доказательство ненависти граждан России к украинцам и полного отсутствия у россиян каких-либо моральных ценностей. В очередной порции опубликованных перехватов разговоров между российскими солдатами и их родными говорится о том, что необходимо насиловать украинских женщин.
Об этом сообщается на телеграм-канале СБУ.
Шокирующее заявление
"Ты давай там, украинских баб насилуй и мне ничего не говори. Понятно?" – дала указания обладательница женского голоса.
"Угу. Согласилась, чтобы я ничего не говорил?" – уточняет ее благоверный.
"Да, чтобы я ничего не знала. А что?"
"Можно, да?", – переспросил мужчина.
"Да, разрешаю. Только предохраняйся".
В России морали не осталось
- В другом телефонном перехвате, оккупант обсуждал со своим отцом, какие рыболовные снасти лучше воровать у жителей Киевской области.
- Другие перехваты свидетельствуют, что российским военным дают команды расстреливать гражданских.
- Еще один насильник, личность которого установили после резни в Буче, написал в своих соцсетях, что вернется в Украину и "снова буду резать". И это 20-летний гражданин России.
- Как известно, во время захвата Бучи в марте 2022 года оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв все время оккупации были хаотично разбросаны по улицам города. У многих руки были связаны, что указывало на то, что люди были безоружны во время расстрела представителями "русского мира".
- "Они хорошо пиз**т". Оккупант рассказал родне, как им врут командиры – перехват разговора.