Окупанти замітають сліди злочинів в Україні – відправили мобільні крематорії

РФ завезла мобільні крематорії з метою приховування реальної кількості загиблих / Фото: Колаж: Сьогодні

Після Бучанської різанини російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії, щоб знищити будь-які докази злочинів своєї армії.

Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міноборони України.

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"Зокрема, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити. Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області", – йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, також російські військові використовують мобільні крематорії для знищення тіл військовослужбовців РФ, з метою приховування реальної кількості загиблих та відмови у виплатах їхнім сім’ям.

"Дії російської армії підпадають під визначення "геноцид" відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні", – заявили в ГУР Міноборони.

Звірства російських окупантів у Бучі