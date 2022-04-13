Оккупанты заметают следы преступлений в Украине – прислали мобильные крематории

РФ завезла мобильные крематории с целью сокрытия реального количества погибших / Фото: Коллаж: Сегодня
После Бучанской резни российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории, чтобы уничтожать доказательства преступлений своей армии.
Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить. Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области", – говорится в сообщении.
По данным разведки, также российские военные используют мобильные крематории для уничтожения тел военнослужащих РФ с целью сокрытия реального количества погибших и отказа в выплатах их семьям.
"Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и далее будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", – заявили в ГУР Минобороны.
Зверства российских оккупантов в Буче
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили много мирных жителей, тела жертв хаотично были разбросаны на улицах города. На многих телах были белые повязки, что свидетельствовало о том, что люди были безоружны.
- По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, в городе в братской могиле похоронили 280 местных жителей, некоторые убитые – подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.