Оккупанты заметают следы преступлений в Украине – прислали мобильные крематории

РФ завезла мобильные крематории с целью сокрытия реального количества погибших / Фото: Коллаж: Сегодня

После Бучанской резни российские войска начали использовать в Украине мобильные крематории, чтобы уничтожать доказательства преступлений своей армии.

Об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Минобороны Украины.

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"В частности, в Мариуполе зафиксировано пребывание 13 мобильных крематориев для зачистки улиц от тел погибших гражданских жителей. Всех потенциальных свидетелей зверств оккупанты пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить. Военной разведкой Украины неоднократно фиксировались факты использования мобильных крематориев на территории Черниговской области. Работа мобильного крематория противника зафиксирована в г. Новоайдар Луганской области", – говорится в сообщении.

По данным разведки, также российские военные используют мобильные крематории для уничтожения тел военнослужащих РФ с целью сокрытия реального количества погибших и отказа в выплатах их семьям.

"Действия российской армии подпадают под определение "геноцид" в соответствии с Конвенцией о предотвращении преступления геноцида и наказании за него и статье 6 Римского устава международного уголовного суда. Российское руководство и далее будет пытаться скрывать факты военных преступлений в Украине", – заявили в ГУР Минобороны.

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