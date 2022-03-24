Окупанти скинули на Луганську область фосфорні бомби, є загиблі

Російські військові застосували авіацію у Рубіжному / Фото: Колаж: Сьогодні
У Луганській області російські військові піддали міста регіону ракетним ударам та фосфорним бомбардуванням. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, внаслідок обстрілів за добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки (10 багатоповерхівок та 13 приватнихбудинків). Нині знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів залишаються без світла.
Російські військові продовжують обстрілювати Рубіжне, Воєводівку, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінне, Новодружеськ. Досить складна ситуація у Рубіжному, де йдуть бої всередині міста.
"В результаті обстрілів загинули чотири особи, двоє з яких діти, шестеро людей отримали поранення. Армія РФ не може пробитися вглиб і тому почала застосовувати важке озброєння. Ракетні удари завдано по Лисичанську та Новодружівці, а на Рубіжне авіація Росії почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", – сказав він.
Ситуація у Луганській області
- 23 березня у Рубіжному російські окупанти обстріляли житлову багатоповерхівку, загинули троє людей.
- Крім того, військові РФ обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, який належить російській компанії "Роснефть" В результаті цього на заводі сталася пожежа.
- Гайдай повідомив, що після обстрілу російськими військами Луганської області цілі квартали непридатні для життя, люди залишилися без будинків та залишають регіон.
- У Сєвєродонецьку та Рубіжному Луганської області росіяни зруйнували понад 20 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. 18 березня вони стріляли по мирних жителях з артилерії та системи залпового вогню, загинули двоє людей, четверо отримали поранення.
- 15 березня у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з порушенням зору "Кришталик", міську лікарню та три школи. Загинуло четверо людей.
- 14 березня під час бомбардування Попасної у Луганській області військові РФ використовували фосфорні боєприпаси.