Окупанти скинули на Луганську область фосфорні бомби, є загиблі

Російські військові застосували авіацію у Рубіжному / Фото: Колаж: Сьогодні

У Луганській області російські військові піддали міста регіону ракетним ударам та фосфорним бомбардуванням. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Про це в Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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За його словами, внаслідок обстрілів за добу в області пошкоджено або повністю зруйновано 31 об'єкт, з яких 23 будинки (10 багатоповерхівок та 13 приватнихбудинків). Нині знеструмленими залишаються 35 населених пунктів – 14 частково, 21 повністю. 101 526 споживачів залишаються без світла.

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Російські військові продовжують обстрілювати Рубіжне, Воєводівку, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Кремінне, Новодружеськ. Досить складна ситуація у Рубіжному, де йдуть бої всередині міста.

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"В результаті обстрілів загинули чотири особи, двоє з яких діти, шестеро людей отримали поранення. Армія РФ не може пробитися вглиб і тому почала застосовувати важке озброєння. Ракетні удари завдано по Лисичанську та Новодружівці, а на Рубіжне авіація Росії почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою", – сказав він.

Ситуація у Луганській області