Оккупанты сбросили на Луганскую область фосфорные бомбы, есть погибшие

Российские военные применили авиацию в Рубежном / Фото: Коллаж: Сегодня
В Луганской области российские военные подвергли города региона ракетным ударам и фосфорным бомбардировкам. В результате обстрелов погибли четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, в результате обстрелов за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома (10 многоэтажек и 13 частных домов). В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света.
Российские военные продолжают обстреливать Рубежное, Воеводовку, Северодонецк, Лисичанск, Кременное, Новодружеск. Достаточно сложная ситуация в Рубежном, где продолжаются бои внутри города.
"В результате обстрелов погибли четыре человека, двое из которых дети, шесть человек получили ранения. Армия РФ не может пробиться вглубь и поэтому начала применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружевке, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", – сказал он.
Ситуация в Луганской области
- 23 марта в Рубежном российские оккупанты обстреляли жилую многоэтажку, погибли три человека.
- Кроме того, военные РФ обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Лисичанске, который принадлежит российской компании "Роснефть". В результате на заводе образовался пожар.
- Гайдай сообщил, что После обстрела российскими войсками Луганской области целые кварталы непригодны для жизни, люди остались без домов и покидают регион.
- В Северодонецке и Рубежном Луганской области россияне разрушили более 20 жилых домов и объектов инфраструктуры. 18 марта они стреляли по мирным жителям из артиллерии и системы залпового огня, погибли два человека, четверо получили ранения.
- 15 марта в Рубежном враг разрушил интернат для детей с нарушением зрения "Хрусталик", городскую больницу и три школы. Погибли четыре человека.
- 14 марта во время бомбежки Попасной в Луганской области военные РФ использовали фосфорные боеприпасы.