Оккупанты сбросили на Луганскую область фосфорные бомбы, есть погибшие

Российские военные применили авиацию в Рубежном / Фото: Коллаж: Сегодня

В Луганской области российские военные подвергли города региона ракетным ударам и фосфорным бомбардировкам. В результате обстрелов погибли четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, в результате обстрелов за сутки в области поврежден или полностью разрушен 31 объект, из которых 23 дома (10 многоэтажек и 13 частных домов). В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов – 14 частично, 21 полностью. 101 526 потребителей находятся без света.

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Российские военные продолжают обстреливать Рубежное, Воеводовку, Северодонецк, Лисичанск, Кременное, Новодружеск. Достаточно сложная ситуация в Рубежном, где продолжаются бои внутри города.

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"В результате обстрелов погибли четыре человека, двое из которых дети, шесть человек получили ранения. Армия РФ не может пробиться вглубь и поэтому начала применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружевке, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше", – сказал он.

Ситуация в Луганской области