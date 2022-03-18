Окупанти на танках біля Макарова на Київщині відкрили вогонь по дітях (відео)

Окупанти обстрілюють мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля Макарова в Київській області російські танки відкрили вогонь по мирних людях.

Відео опублікував на своїй сторінці в Telegram журналіст Андрій Цаплієнко.

Реклама

Що відбулося

"На трасі неподалік Макарова в Київській області російські танки з кулеметів відкрили вогонь по мирних громадянах, які їхали на машинах", – написав журналіст.

Як зазначається, в автомобілі автора відео було семеро дітей. Дві жінки зазнали поранень.

Війна Росії в Україні 18 березня

У кількох містах України сьогодні вранці були чутні вибухи.

Реклама

Президент Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців. За його словами, РФ намагається залучити до війни найманців з інших країн. ЗСУ взяли в полон нових російських окупантів. Багато хто з них відмовляється повертатися до РФ, а декого там взагалі вважають уже мертвим.

Російські окупанти зазнають втрат у війні проти України. Їх знищують як у повітрі, так і на землі. Винищувачі провели кілька повітряних боїв, вразили дві повітряні цілі, попередньо – винищувач і штурмовик ворога.

Збройні сили України ліквідували російського окупанта, який у 2014 році керував обстрілом колони українських воїнів під Іловайськом. Йдеться про Сергія Сухарєва.

Реклама

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив про попереднє узгодження гуманітарних коридорів на території Сумської області, а також анонсував доставлення гуманітарної допомоги в область за підтримки ООН.

Нагадаємо, у Сумах внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула студентка першого курсу Сумського педагогічного університету групи педагогіки та психології Анастасія Мірошниченко.

Читайте також: