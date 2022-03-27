"Хто там захопив 93% Луганщини?": Гайдай викрив брехню окупантів

Сергій Гайдай передав привіт із Сєверодонецька "брехливим оркам" / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк залишається українським містом, і боротьба з російськими окупантами на Донбасі триває.

"Нібито закінчується черговий місяць, йде війна досі, але місто українське, і ми тут всі разом. Будемо воювати, будемо боротись за нашу Батьківщину. Разом до перемоги", – зазначив Гайдай у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook.

Звертаючись до окупантів, очільник ОДА заявив:

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"Хто там захопив 93% Луганщини, брехливі орки? Привіт з українського Сєвєродонецька!"

Ситуація у Луганській області