З'явився останній запис з крейсера "Москва" (аудіо)

Росія зазнає великих втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явився запис розмови диспетчера ракетного крейсера "Москва" одразу після влучення в корабель українських ракет "Нептун".

Аудіозапис опублікувало Оперативне командування "Південь".

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Диспетчер крейсера на тлі сирени кричить про два попадання, крени на бік, відсутність зв'язку з містком та необхідність порятунку екіпажу.

"6.9.0, підтверджую, позаштатна! Як чуєте? Москва-перший, дві пробоїни, гвинт став, зарився, ляже на бік, крен 30 градусів, підтверджую – пробоїна нижче за ватерлінію, місток відрізаний – мовчить. Провести буксирування немає ходу на зближення. Проводимо пасивний порятунок екіпажу", – повідомляє диспетчер.

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