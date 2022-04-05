"Щоб поважали росіян": окупанти під Києвом ґвалтували дітей та розстріляли батьків на їхніх очах

Окупанти знущалися над дітьми / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На очах у дітей в Ірпені та Бучі окупанти розстрілювали батьків. Дітей ґвалтували і казали, щоб вони пам'ятали цю війну та поважали росіян.

Розповідь про чергові злочини РФ опублікував Telegram-канал "Харків Life | Україна Війна Новини".

"Олено, привіт, не можу другий день заспокоїтися. Я тобі відео надіслала, не знаю, ти розумієш польську добре чи ні. Ця дівчинка... у неї мама волонтер у лікарні. Привезли 40 діток з Ірпеня та Бучі. Найстаршій 14 років. На її очах розстрілювали батьків" , – сказала жінка.

Вона додала, що батькам перед розстрілом російські військові сказали: "Ми ваших дітей залишимо живими, щоб вони пам'ятали цю війну і поважали росіян".

"Всі 14 зґвалтовані багато разів. І вирвані всі зуби. Привезли цих діток до Польщі. Я не знаю, передай пацанам, щоб вони їх руками рвали. Ми тут другий день усі в шоці, Олено... Вся Польща на вухах" , – додала жінка.

Звірства російських окупантів під Києвом

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