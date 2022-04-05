"Чтобы уважали россиян": оккупанты под Киевом насиловали детей и расстреляли родителей на их глазах

Оккупанты издевались над детьми / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
На глазах детей в Ирпене и Буче оккупанты расстреливали родителей. Детей насиловали, и говорили, чтобы они уважали россиян.
Рассказ об очередных преступлениях РФ опубликовал Telegram-канал "Харьков Life | Украина Война Новости".
"Лен, привет, не могу второй день успокоиться. Я тебе видео прислала, не знаю, понимаешь ли ты польский хорошо или нет. Эта девочка... у нее мама волонтер в больнице. Привезли 40 деток из Ирпеня и Бучи. Самой старшей 14 лет. На ее глазах расстреливали родителей", – сказала женщина.
Она добавила, что родителям перед расстрелом российские военные сказали: "Мы ваших детей оставим в живых, чтобы они помнили эту войну и уважали русских".
"Все 14 изнасилованы много раз. И вырваны все зубы. Привезли этих деток в Польшу. Я не знаю, передай пацанам, чтобы они их руками рвали. Мы тут второй день все в шоке, Лена... Вся Польша на ушах", – добавила женщина.
Зверства российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, тела жертв хаотически разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что люди были безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторые из них подростки лет 14.
- Российские оккупанты в Буче в подвале дома устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
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