Армія РФ накрила вогнем Сумську область

Ворог б'є по українських населених пунктах/Фото: колаж: "Сьогодні"
Російська армія продовжує обстрілювати населені пункти України. Цього разу "прилетіло" у Сумську область.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Деталі
"Сумський та Охтирський райони. Пролунали декілька вибухів", — написав Живицький у своєму Telegram-каналі.
Голова військової адміністрації зазначив, що деталі чергового злочину РФ повідомить згодом.
Ситуація в Україні вчора
- Нині 31% території Харківської області тимчасово окуповано російськими військовими, 5% було звільнено від загарбників.
- В окупованому Генічеську Херсонської області самопроголошена "влада" під дулами автоматів готується провести туристичний сезон. Російські окупанти заборонили пускати людей на бази. Вони діляться на своїх сторінках у Мережі фото з пляжів.
- Під час бою російські військові заблукали і, щоб урятувати своє життя, вирішили кинути техніку. БМП виявилася новітнім екземпляром, наші воїни її полагодили і тепер завдають ударів по ворогові його ж зброєю.
- Російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв. Постраждав житловий будинок. Відомо про потерпілих.
- Грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають у зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися назад у свої будинки. Через це у травні деяким внутрішньо переміщеним особам вже скасували виплати.
- Бійці Сил спецоперацій знищили ворожий КамАЗ "Тайфун" з особовим складом.