Армия РФ накрыла огнем Сумскую область

Враг бьет по украинским населенным пунктам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская армия продолжает обстреливатьнаселённые пункты Украины. В этот раз "прилетело" в Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Реклама

Подробности

"Сумский и Ахтырский районы. Раздались несколько взрывов", — написал Живицкий в своем Telegram-канале.

Глава военной администрации отметил, что подробности очередного преступления РФ сообщит скоро.

Ситуация в Украине вчера

Читайте также