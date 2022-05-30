Армия РФ накрыла огнем Сумскую область

Враг бьет по украинским населенным пунктам/Фото: коллаж: "Сегодня"
Российская армия продолжает обстреливатьнаселённые пункты Украины. В этот раз "прилетело" в Сумскую область.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
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"Сумский и Ахтырский районы. Раздались несколько взрывов", — написал Живицкий в своем Telegram-канале.
Глава военной администрации отметил, что подробности очередного преступления РФ сообщит скоро.
Ситуация в Украине вчера
- В настоящее время 31% территории Харьковской области временно оккупировано российскими военными, 5% было освобождено от захватчиков.
- В оккупированном Геническе Херсонской области самопровозглашенная "власть" под дулами автоматов готовится провести туристический сезон. Российские оккупанты запретили пускать людей на базы. Они делятся на своих страницах в Сети фото с пляжей.
- Во время очередного боя российские военные заблудились и, чтобы спасти свою жизнь, решили бросить технику. БМП оказалась новейшим экземпляром, наши воины ее починили и теперь наносят удары по врагу его же оружием.
- Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Пострадал жилой дом. Известно о пострадавших.
- Денежную помощь будут получать только те переселенцы, которые проживают в зоне проведения боевых действий и не могут вернуться обратно в свои дома. В связи с этим в мае некоторым внутренне перемещенным лицам уже отменили выплаты.
- Бойцы Сил спецопераций уничтожили вражеский КамАЗ "Тайфун" с личным составом.