4-річного Сашка, якого розшукували три тижні, знайшли мертвим

Хлопчика, який тікав з бабусею на Човні, знайшли мертвим/Фото: ООС, колаж: "Сьогодні"

Чотирирічний Сашко, який випав із човна, на якому разом із рідними втікав через річку Дніпро з Вишгородського району Київської області, знайшли мертвим. Човен перекинувся після обстрілу окупантами.

Про це повідомила журналістка Ольга Омелянчук у Facebook.

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10 березня Сашко, його бабуся та ще 6 людей намагалися переправитися через річку Дніпро на човні з району Вишгорода, який був заблокований російськими окупантами. У момент веслування човен перекинувся, Сашина бабуся втопилася, а хлопчика, який був у рятувальному жилеті, почали шукати.

"Сьогодні ми знайшли тіло Сашка. Я дякую кожному, хто вірив, хто допомагав у пошуках, дякую кожному за ваші молитви і віру, дякую за підтримку. Завдяки вам, мій синочок зустрівся зі мною. Сашко, наш маленький ангел — вже на небесах! Сьогодні його душа знайшла спокій", — написала мама хлопчика Анна Яхто в Instagram.

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