4-летнего Сашу, которого разыскивали три недели, нашли мертвым

Мальчика, который убегал с бабушкой на Лодке, нашли мертвым/Фото: ООС, коллаж: "Сегодня"

Четырехлетний Саша, выпавший из лодки, на которой вместе с родными бежал через реку Днепр из Вышгородского района Киевской области, был найден мертвым. Лодка перевернулась после обстрела оккупантами.

Об этом сообщила журналистка Ольга Омеленчук в Facebook.

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10 марта Саша, его бабушка и еще 6 человек пытались переправиться через реку Днепр на лодке из Вышгородского района, который был заблокирован российскими захватчиками. В момент гребли лодка перевернулась, Сашина бабушка утонула, а мальчика, который был в спасательном жилете, начали искать.

"Сегодня мы нашли тело Сашеньки. Я благодарю каждого, кто верил, кто помогал в поисках, спасибо каждому за ваши молитвы и веру, спасибо за поддержку. Благодаря вам, мой сыночек встретился со мной. Саша, наш маленький ангел — уже на небесах! Сегодня его душа обрела покой", — написала мама мальчика Анна Яхто в Instagram.

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