Журналистку hromadske в Бердянске задержала фсб рф: с тех пор связи с ней нет

О местонахождении журналистки ничего не известно. / Фото: 5 канал, Коллаж: Сегодня

Журналистка hromadske Виктория Рощина, вероятно, находится в плену у российских оккупантов.

Об этом сообщает hromadske.

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Какая ситуация

Как отмечается, журналистка снимала видео и писала статьи из горячи" точек на востоке и юге Украины во время войны.

"12 марта мы не смогли выйти с Викторией на связь. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, на тот момент журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске. 16 марта мы узнали, что накануне (вероятно, 15 марта) Викторию Рощину задержала фсб рф. Сейчас о ее местонахождении ничего не известно", – указали в hromadske.

/ Фото: hromadske.tv

Кроме этого, в hromadske заявили, что пытались освободить журналистку непубличным способом, но не получилось:

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"Поэтому призываем украинское и международное сообщество присоединиться информационно и действиями к освобождению журналистки hromadske Виктории Рощиной".

Напомним, в Сумах в результате артобстрела российских оккупантов погибла студентка первого курса Сумского педагогического университета группы педагогики и психологии Анастасия Мирошниченко.

Война России в Украине 18 марта: