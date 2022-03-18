Журналістку hromadske у Бердянську затримала фсб рф: відтоді зв'язку з нею немає

Про місцезнаходження журналістки нічого не відомо. / Фото: 5 канал, Колаж: Сьогодні
Журналістка hromadske Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні в російських окупантів.
Про це повідомляє hromadske.
Яка ситуація
Як зазначається, журналістка знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України під час війни.
"12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. 16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала фсб рф. Нині про її місцеперебування нічого не відомо", – вказали в hromadske.
Крім цього, у hromadske заявили, що намагалися звільнити журналістку в непублічний спосіб, але це не вийшло:
"Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної".
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