Журналістку hromadske у Бердянську затримала фсб рф: відтоді зв'язку з нею немає

Про місцезнаходження журналістки нічого не відомо. / Фото: 5 канал, Колаж: Сьогодні

Журналістка hromadske Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні в російських окупантів.

Про це повідомляє hromadske.

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Яка ситуація

Як зазначається, журналістка знімала відео та писала статті з гарячих точок на сході й півдні України під час війни.

"12 березня ми не змогли вийти з Вікторією на зв'язок. Як нам стало відомо від свідків, яких ми не можемо називати з міркувань безпеки, на той момент журналістка перебувала в тимчасово окупованому Бердянську. 16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала фсб рф. Нині про її місцеперебування нічого не відомо", – вказали в hromadske.

/ Фото: hromadske.tv

Крім цього, у hromadske заявили, що намагалися звільнити журналістку в непублічний спосіб, але це не вийшло:

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"Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної".

Нагадаємо, у Сумах внаслідок артобстрілу російських окупантів загинула студентка першого курсу Сумського педагогічного університету групи педагогіки та психології Анастасія Мірошниченко.

Війна Росії в Україні 18 березня