Взгляд из блокадного Мариуполя. Житель города показал фото, которые оккупанты хотели уничтожить

Житель города показал, как на самом деле живут мариупольцы в оккупации / Фото: Коллаж: Сегодня

Житель Мариуполя каждый день фотографирует происходящее в городе. Его работы в микроблоге Twitter опубликовал его сын Богдан.

"Дворец культуры "молодежный" в КЦП имел 120 лет жизни. Памятник архитектуры известен как отель "Континенталь", – подписал его сын фото.

Отец парня рассказал, что оккупанты не хотят, чтобы все видели, как на самом деле обстоит ситуация в городе, и даже один раз заставили его стереть кадр.

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"На выезде из города ему приказали почистить галерею, в переписке он мне сказал: фотографий немного. Нельзя было. Один раз заставили стирать. Боятся свидетельств, что они сделали с огородом", – написал парень.

Сын мариупольца живет в Авдеевке, отец ему пересылает фото. Богдан рассказал, что его папа вывез из Мариуполя две контузии.

"По гражданским открывали огонь, когда те пытались перебегать от здания к зданию. Возле отца дважды взрывалось, когда он искал мобильную сеть, чтобы выйти со мной на связь".

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Несмотря на войну, дети продолжали учиться в убежищах. С ними все это время постоянно несколько детей. Они учились без света.

Дышали свежим воздухом и развлекались как умели, когда это было возможно.

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Наши титаны держатся и дают достойный отпор уже 1 месяц и 25 дней.

И адаптировались ко всему этому ужасу.

Во дворце "молодежный" работали около 300 человек. Свежая реставрация, подлинные залы, современное концертное оборудование. Слева – интерьер, справа – вид на концерт зала и сцену.

Центральная артерия города в обе стороны. КЦП все выжгли, разрушили, разворовали.

Ситуация в Мариуполе

Сегодня военные РФ сорвали эвакуацию гражданских с завода "Азовсталь". Объявленный "зеленый коридор" оказался ловушкой, военные РФ открыли огонь.

В городе оккупанты заставляют украинских мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы за еду. Также в городе недоступна медицинская помощь.

ГУР сообщало, что оккупанты планируют "выкурить" защитников Мариуполя и мирных жителей химическим оружием.

Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать "следы следов" сокрытия преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.

Внештатный советник ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские военные в Мариуполе находятся не только на "Азовстали". Они находятся еще в четырех точках города.

Олег Жданов в интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале "Украина 24" рассказал, что президент России Владимир Путин хочет, чтобы защитники Мариуполя или вышли из "Азовстали" под белым флагом, или были уничтожены.