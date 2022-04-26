Погляд з блокадного Маріуполя. Мешканець міста показав фото, які окупанти хотіли знищити

Мешканець міста показав, як насправді живуть маріупольці в окупації / Фото: Колаж: Сьогодні

Житель Маріуполя щодня фотографував те, що відбувається у місті. Його роботи у мікроблозі Twitter опублікував його син Богдан.

"Палац культури "молодіжний" у КЦП мав 120 років життя. Пам'ятка архітектури відома як готель "Континенталь", – підписав його син фото.

Батько хлопця розповів, що окупанти не хочуть, щоб усі бачили, яка насправді ситуація в місті і навіть один раз змусили його стерти кадр.

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"На виїзді з міста йому наказали почистити галерею, у листуванні він мені сказав: фотографій небагато. Не можна було. Один раз змусили стерти. Бояться свідчень, що вони зробили з містом", – написав хлопець.

Син маріупольця мешкає в Авдіївці, батько йому пересилав фото. Богдан розповів, що його тато вивіз із Маріуполя дві контузії.

"По цивільних відкривали вогонь, коли ті намагалися перебігати від будівлі до будівлі. Біля батька двічі вибухало, коли він шукав мобільну мережу, щоб вийти зі мною на зв'язок".

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Попри війну, діти продовжували навчатися у сховищах. З ними весь цей час постійно кілька дітей. Вони вчилися без світла.

Дихали свіжим повітрям і розважалися як уміли, коли це було можливо.

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Наші титани тримаються і дають гідну відсіч уже 1 місяць та 25 днів.

І адаптувалися до всього цього страху.

У палаці "молодіжний" працювало близько 300 людей. Нова реставрація, справжні зали, сучасне концертне обладнання. Зліва – інтер'єр, праворуч – вид на концерт залу та сцену.

Центральна артерія міста з обох боків. КЦП усі випалили, зруйнували, розікрали.

Ситуація у Маріуполі

Сьогодні військові РФ зірвали евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь". Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь.

У місті окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.

ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.

Окупанти створили фейки про масові поховання у Мангуші, розташованому за 15 км від Маріуполя. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що росіяни почали знищувати "сліди слідів" приховування злочинів, а російська пропаганда разом з "офіційними органами ДНР" випустила серію "спростування" про масові поховання.

Позаштатний радник ОП Олексій Арестович розповів, що українські військові у Маріуполі перебувають не тільки на "Азовсталі". Вони ще в чотирьох точках міста.

Олег Жданов в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін хоче, щоб захисники Маріуполя вийшли з "Азовсталі" під білим прапором або були знищені.