ВСУ зажарили оккупантов на военной базе вблизи Донецка (фото)

В оккупированной Ясиноватой сообщили о взрывах. / Фото: Коллаж: Сегодня

На временно оккупированной части Донецкой области возник пожар на военном объекте российских захватчиков. Это произошло в городе Ясиноватая, где расположен личный состав оккупантов.

Об этом сообщил Telegram-канал СтратКом ВСУ.

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Местные жители в соцсетях допустили, что по казарме российских оккупантов попали военнослужащие ВСУ.

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Фото: Стратком ВСУ

Как пишет "Милитарный", удар был нанесен артиллерией или из реактивных систем залпового огня (РСЗО) или даже HIMARS, которые в последнее время ВСУ все чаще используют для поражения военных объектов врага.

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Отметим, что Ясиноватая расположена в 21 километре от ныне оккупированного Донецка. Город с 2014 года находится под контролем российских захватчиков.

ВСУ бьют по тылу оккупантов

Ранее мы сообщали, что украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два склады боеприпасов и огневую точку, сообщило ОК "Юг".

26 июня стало известно, что под удар попал объект ВС РФ в оккупированном городе Снежном.

В Луганской области раздались взрывы в месте расположения личного состава российских оккупационных войск. Это произошло в оккупированном Перевальске утром 28 июня.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что благодаря военной помощи США для Украины ВСУ уничтожили уже несколько командных пунктов и несколько больших складов с боеприпасами в тылу противника.

Напомним, западные СМИ писали, что HIMARS изменили ход боевых действий в Украине.