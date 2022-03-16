ВСУ уничтожили не менее 10 единиц воздушной техники врага

С такими темпами оккупанты вообще останутся без техники/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"
Украинские защитники в сутки уничтожили 8 единиц воздушной техники оккупанта. Кроме того, один истребитель и вертолет сбила система ПВО.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
Подробности
За сутки украинским защитникам удалось уничтожить:
- 3 самолета Су-30см;
- 1 самолет Су-34;
- 1 неопознанный самолет;
- 2 вертолета;
- 1 БпЛА.
"Кроме того ПВО сухопутных войск на северном и южном направлении уничтожила еще один Су-34 и один вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.
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