ВСУ уничтожили не менее 10 единиц воздушной техники врага

С такими темпами оккупанты вообще останутся без техники/Фото: Wikimedia Commons, коллаж: "Сегодня"

Украинские защитники в сутки уничтожили 8 единиц воздушной техники оккупанта. Кроме того, один истребитель и вертолет сбила система ПВО.

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

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За сутки украинским защитникам удалось уничтожить:

3 самолета Су-30см;

1 самолет Су-34;

1 неопознанный самолет;

2 вертолета;

1 БпЛА.

"Кроме того ПВО сухопутных войск на северном и южном направлении уничтожила еще один Су-34 и один вертолет Ка-52", — говорится в сообщении.

16 марта в Украине