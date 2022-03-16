ЗСУ знищили щонайменше 10 одиниць повітряної техніки ворога

З такими темпами окупанти взагалі залишаться без техніки/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
Українські захисники за добу знищили 8 одиниць повітряної техніки окупанта. Крім того, один винищувач та вертоліт збила система ППО.
Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
Деталі
За добу українським захисникам вдалося знищити:
- 3 літаки Су-30см;
- 1 літак Су-34;
- 1 невпізнаний літак;
- 2 гелікоптери;
- 1 БпЛА.
"Крім того ППО сухопутних військ на північному та південному напрямку знищила ще один Су-34 та один вертоліт Ка-52", — йдеться в повідомленні.
16 березня в Україні
- Генеральний штаб ЗСУ прозвітував про воєнну обстановку в Україні станом на 16 березня – це двадцять перша доба протистояння України російському вторгненню.
- Російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України. Завдання щодо розгрому ЗС України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та інші противник не виконав. Окупанта зупинено на Миколаївському напрямку.
- Вночі проти 16 березня російські окупанти обстріляли з корабля ракетами українське узбережжя поблизу села Тузли на Одещині.
- У Борисполі попрощалися з полковником, який загинув у бою в Луганській області.
- За 20 днів російського вторгнення сили оборони України ліквідували 10 осіб зі складу найвищого командування російських військ.
- Відновлення України після війни коштуватиме понад 560 млрд доларів, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.