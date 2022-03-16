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ЗСУ знищили щонайменше 10 одиниць повітряної техніки ворога

16 березня, 22:59
Окупанти зазнають втрат у війні, яку самі розпочали

З такими темпами окупанти взагалі залишаться без техніки/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Українські захисники за добу знищили 8 одиниць повітряної техніки окупанта. Крім того, один винищувач та вертоліт збила система ППО.

Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Деталі

За добу українським захисникам вдалося знищити:

  • 3 літаки Су-30см;
  • 1 літак Су-34;
  • 1 невпізнаний літак;
  • 2 гелікоптери;
  • 1 БпЛА.

"Крім того ППО сухопутних військ на північному та південному напрямку знищила ще один Су-34 та один вертоліт Ка-52", — йдеться в повідомленні.

16 березня в Україні

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