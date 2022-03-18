Военные уничтожили колонну оккупантов возле Тростянца (фото)

Уничтожена еще одна колонна техники оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

У Тростянца Сумской области силы обороны Украины уничтожили колонну техники российских оккупантов.

Об этом сообщило в Telegram Минобороны Украины.

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"Welcome to hell!" – указали в министерстве.

Отмечается, что вражескую технику уничтожила 93-я ОМБр "Холодный Яр".

Фото – Минобороны Украины.

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Война России в Украине 18 марта

В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.

Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.

Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – истребитель и штурмовик врага.

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Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия из-за нападения на Украину перечеркнет все свои достижения прошлых десятилетий и вернется в "лихие 90-е".

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