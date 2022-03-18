Военные уничтожили колонну оккупантов возле Тростянца (фото)

Уничтожена еще одна колонна техники оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня
У Тростянца Сумской области силы обороны Украины уничтожили колонну техники российских оккупантов.
Об этом сообщило в Telegram Минобороны Украины.
"Welcome to hell!" – указали в министерстве.
Отмечается, что вражескую технику уничтожила 93-я ОМБр "Холодный Яр".
Война России в Украине 18 марта
В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.
Президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам. По его словам, РФ пытается привлечь к войне наемников из других стран. ВСУ взяли в плен новых российских оккупантов. Многие из них отказываются возвращаться в РФ, а некоторых там вообще считают уже мертвыми.
Российские оккупанты терпят потери в войне против Украины. Их уничтожают как в воздухе, так и на земле. Истребители провели несколько воздушных боев, поразили две воздушные цели, предварительно – истребитель и штурмовик врага.
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил о предварительном согласовании гуманитарных коридоров на территории Сумской области, а также анонсировал доставку гуманитарной помощи в область при поддержке ООН.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия из-за нападения на Украину перечеркнет все свои достижения прошлых десятилетий и вернется в "лихие 90-е".