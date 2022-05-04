Военная тайна Чернобаевки. Зачем Путин 18 раз бросал своих солдат в мясорубку

Российские оккупанты регулярно попадают под массированные обстрелы в Чернобаевке и несут огромные потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Село Чернобаевка в Херсонской области стало известным благодаря регулярным разгромам российских оккупантов и их военной техники. 2 мая войска РФ попали под удар украинских сил в 18-й раз.

Сайт "Сегодня" выяснил, в чем феномен легендарной Чернобаевки, почему этот поселок является стратегически важным и сколько захватчиков остались в нем навсегда.

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Чернобаевка-18

В понедельник, 2 мая, подразделение российских войск в очередной раз было разбито в селе Чернобаевка под Херсоном. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей странице в Facebook.

"Чернобаевка – 18. Склад боеприпасов. Кто тронет Неньку, тому не придется ждать. И так много раз подряд", – написал Арестович.

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В чем важность поселка

Чернобаевка считается "воротами" Херсона, и ее контроль дает стратегическое и тактическое преимущество в случае нападения на Николаев. Для российских военных, захвативших Чернобаевку 27 февраля, поселок важен еще и тем, что рядом с ним находится военный аэродром, используемый оккупантами, как место базирования самолетов и вертолетов ВКС РФ.

"Так называемый аэродром подскока для вертолетов. Это вертолеты огневой поддержки с малым боевым радиусом. Они могут действовать без подвесных топливных баков на расстоянии до 500 километров", – объясняет "Сегодня" военный эксперт Олег Жданов.

Также Чернобаевка является ключевым местом для обеспечения группировки российских войск в южных регионах Украины, которые необходимо постоянно снабжать припасами – топливом, оружием, снарядами, одеждой, едой, водой, медикаментами и т.д. Все это должно было доставляться по железнодорожным путям, но украинская артиллерия перебила железнодорожное сообщение. Российские поезда вынуждены разгружаться на базах в Крыму, откуда вертолеты доставляет все в Чернобаевку.

Аэродром находится в так называемом бутылочном горлышке. Рядом расположен мост и это единственная местность, через которую оккупанты могут отправлять военную технику и живую силу на Юг Украины, другого пути у России нет. Но вышеуказанный мост и переправы в Новой Каховке сегодня находятся в зоне действия украинских "Смерчей", "Ураганов" и "Байрактаров".

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"Переход через Днепр есть только в районе Новой Каховки и Херсона. Россияне привязываются к путям обеспечения и не могут далеко уходить. Они тоже понимают, что у них нет сил и успеха, и после каждого налета они пытаются убежать снова на левый берег Днепра, чтобы оградить себя от нападения", – объясняет Жданов.

Не менее важным объектом в Чернобаевке является российский передовой командный пункт. На территории аэродрома расположили штабы Сводной Южной группы войск: 22-го армейского корпуса, 7-й десантно-штурмовой дивизии и тактической группы 358-го ЗРП.

Оккупанты не успевают отходить, им постоянно прилетает

Из-за скопления техники, личного состава и штабных офицеров РФ аэродром стал главной целью для нашей авиации и реактивной артиллерии. ВСУ постоянно наносят удары по оккупантам из Николаева и Очакова.

"В Чернобаевке расположен аэродром, который оккупанты заняли буквально в первые дни войны. Они начали свозить туда технику и готовить опорный пункт для дальнейшего продвижения. В частности, завезли вертолеты, РСЗО "Град", РЭБ, ПВО и т.д. Их начали обстреливать наши силы, потому что оккупанты там, как на ладони. Они начали оттуда отходить. Но они не успевают отходить и им постоянно прилетает. Пока оккупанты там не будут полностью уничтожены, история будет повторяться", – рассказалглава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Виталий Ким объяснил, почему россияне боятся ехать в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине марта ВСУ вышли в район села Посад-Покровского, которое находится в 28 км от Чернобаевки, что позволило нашим бойцам обстреливать находящегося там врага еще и из 122-милиметровых гаубиц. Оккупантам пришлось эвакуировать свои штабы с аэродрома.

Потери оккупантов – сотни единиц техники и командующий 8-й армии РФ

Российские военные не оставляют попыток установить контроль над Чернобаевкой, но регулярно попадают под массированные обстрелы и несут огромные потери. По данным Генштаба ВСУ, в боях за Чернобаевку уже уничтожено более 50 вражеских вертолетов, около сотни танков, погибло множество русских солдат и офицеров, в том числе командующий 8-й армии РФгенерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

Мордвичева ликвидировали вместе с передовым командным пунктом вражеской 8-й армии РФ

Олег Жданов отмечает, что при каждом захвате Чернобаевки россияне не думают об обороне своих позиций.

"Они занимают аэродром, завозят туда боеприпасы, перегоняют вертолеты, размещают там командный пункт, но даже не удосуживаются организовать боевую охрану в радиусе 5-10 км", – говорит эксперт.

Любопытно, что российские оккупанты гибнут в Чернобаевке не только после атак ВСУ, но и в пьяных разборках друг с другом. Так, на днях, во временно захваченной Киселевке Чернобаевской сельской громады произошла перестрелка между бурятами и "кадыровцами". В конфликте участвовали более, чем по 50 человек с каждой стороны, точное количество пострадавших и погибших неизвестно.

По данным украинской разведки, причина конфликта – в нежелании бурятов идти в наступление в то время, когда "кадыровцы" отсиживаются в тылу. Другая причина – неравномерное распределение награбленного: чеченцы забирали себе большую часть вещей, добытых в результате мародерства.

Буряты и чеченцы устроили перестрелку. / Фото: Коллаж: Сегодня

У оккупантов паника от упоминания о Чернобаевке

Тем временем у российских захватчиков началась паника от одного упоминания о Чернобаевке, где их регулярно уничтожают украинские защитники. Об этом свидетельствует перехваченный СБУ телефонный разговор двух российских командиров, один из которых представляет боевиков так называемой "ДНР".

"Сегодня утром русские отказались, говорят: "Вы чего едете, вы мясо!". Они здесь стояли, их послали туда (в Чернобаевку – Ред). Они отказались, уехали в другую сторону и говорят "Вы что, долбо*бы, бл*дь? Куда вы сунетесь?" и вот это – началась паника", – жалуется захватчик из "ДНР".

По его словам, после бегства россиян только 5 из 20 человек "нового пополнения из ДНР" согласились идти в атаку. А чтобы убедить других, российский командир прибег к лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

Путин отправит новых солдат на смерть

Тем не менее Россия будет продолжать отправлять своих солдат на смерть в Чернобаевку. Об этом "Сегодня" говорит военный эксперт Якуб Войнаровский.

"Для нас жизнь каждого военнослужащего является исключительной ценностью. Для России потеря еще определенного количества человеческого материала не является каким-то серьезным фактором. И они будут продолжать бросать в бой свои ресурсы, несмотря на потери, как мы это регулярно и наблюдаем", – говорит нам Войнаровский.

Войска РФ постоянно терпят поражение в Чернобаевке, ВСУ держат оборону/Фото: коллаж: "Сегодня"

По мнению Олега Жданова, Путин не пожалеет солдат ради достижения цели – атаки на Николаев и Одессу.

"Аэродром в Чернобаевке – это единственное место, где можно сделать плацдарм для скопления войск с дальнейшим движением в сторону Николаева и Вознесенска. Вознесенск – это ключевое место для пересечения Южного Буга и наступления на Одессу. Но они и дальше будут терять в Чернобаевке свою технику и людей. ВСУ продолжит точно и своевременно наносить поражения врагу", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "Оккупанты и дальше будут терять в Чернобаевке свою технику и людей" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что украинские военные устроили российским оккупантам "настоящий ад" в Херсонской области.

Также мы информировали, что Служба безопасности Украины опубликовала переписку одного из захватчиков, которому удалось уцелеть под Чернобаевкой.