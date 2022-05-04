Військова таємниця Чорнобаївки. Навіщо Путін 18 разів кидав своїх солдатів у м'ясорубку

Російські окупанти регулярно потрапляють під масовані обстріли в Чорнобаївці та зазнають величезних втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Село Чорнобаївка у Херсонській області стало відомим завдяки регулярному розгрому російських окупантів та його військової техніки. 2 травня війська РФ потрапили під удар українських сил 18-й раз. Сайт "Сьогодні" з'ясував, у чому феномен легендарної Чорнобаївки, чому це селище є важливим стратегічним об'єктом та скільки загарбників залишилося у ньому назавжди.

Чорнобаївка-18

У понеділок, 2 травня, підрозділ російських військ вкотре було розбито у селі Чорнобаївка під Херсоном. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

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"Чорнобаївка-18. Склад боєприпасів. Хто зачепить Неньку, тому не забариться. І так багато разів поспіль", – написав Арестович.

У чому важливість Чорнобаївки

Чорнобаївка вважається "воротами" до міста Херсона та контроль над нею дає стратегічну і тактичну перевагу у разі нападу на Миколаїв. Для російських військових, які захопили Чорнобаївку 27 лютого, селище важливе ще й тим, що поруч з ним розташований військовий аеродром, який використовується окупантами як місце збору літаків та вертольотів ПКС РФ.

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"Так званий аеродром підскоку для гелікоптерів. Це гелікоптери вогневої підтримки з малим бойовим радіусом. Вони можуть діяти без підвісних паливних баків на відстані до 500 кілометрів", – пояснює "Сьогодні" військовий експерт Олег Жданов.

Також Чорнобаївка є ключовим місцем для забезпечення угруповання російських військ у південних регіонах України, які необхідно постійно постачати припасами – паливом, зброєю, снарядами, одягом, їжею, водою, медикаментами тощо. Все це мало доставлятися залізничними коліями, але українська артилерія перебила залізничне сполучення. Російські потяги змушені розвантажуватися на базах у Криму, звідки гелікоптери доставляють все до Чорнобаївки.

Аеродром розташований в так званій пляшковій шийці. Поруч розташований міст, і це єдина місцевість, через яку окупанти можуть відправляти військову техніку та живу силу на південь України, іншого шляху Росія не має. Але вищевказаний міст та переправи у Новій Каховці сьогодні перебувають у зоні дії українських "Смерчів", "Ураганів" та "Байрактарів".

"Перехід через Дніпро є лише в районі Нової Каховки та Херсона. Росіяни прив'язуються до шляхів забезпечення і не можуть далеко йти. Вони теж розуміють, що у них немає сил та успіху, і після кожного нальоту вони намагаються втекти знову на лівий берег Дніпра, щоб захистити себе від нападу", – пояснює Жданов.

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Не менш важливим об'єктом у Чорнобаївці є російський передовий командний пункт. На території аеродрому розташували штаби Зведеної Південної групи військ: 22 армійського корпусу, 7 десантно-штурмової дивізії та тактичної групи 358 ЗРП.

У Чорнобаївці окупанти не встигають відходити, їм постійно прилітає

Через накопичення техніки, особового складу та штабних офіцерів РФ аеродром став головною метою для нашої авіації та реактивної артилерії. ЗСУ постійно завдають ракетних ударів по окупантах з Миколаєва та Очакова.

"У Чорнобаївці розташований аеродром, який окупанти зайняли буквально в перші дні війни. Вони почали звозити туди техніку та готувати опорний пункт для подальшого просування. Зокрема, завезли гелікоптери, РСЗВ "Град", РЕБ, ППО тощо. Їх почали обстрілювати наші сили, тому що окупанти там, як на долоні, вони почали звідти відходити, але вони не встигають відходити і їм постійно прилітає. Поки окупанти там не будуть повністю знищені, історія повторюватиметься", – розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Віталій Кім пояснив, чому росіяни бояться їхати до України. / Фото: Колаж: Сьогодні

У середині березня ЗСУ зайшли в район села Посад-Покровського, яке знаходиться в 28 км від Чорнобаївки, що дозволило нашим бійцям обстрілювати ворога, що перебуває там, ще й зі 122-міліметрових гаубиць. Окупантам довелося евакуювати свої штаби зі злітно-посадкової смуги аеродрому.

Втрати окупантів – сотні одиниць техніки, безліч солдатів і командувач 8-ї армії РФ

Російські військові не залишають спроб встановити контроль над Чорнобаївкою, але регулярно потрапляють під масовані обстріли та зазнають величезних втрат. За даними Генштабу ЗСУ, у боях за Чорнобаївку вже знищено понад 50 ворожих вертольотів, близько сотні танків, загинуло безліч російських солдатів та офіцерів, у тому числі командувач 8 армії РФ генерал-лейтенант Андрій Мордвічов.

Мордвічова ліквідували разом із передовим командним пунктом ворожої 8-ї армії РФ

Олег Жданов зазначає, що за кожного захоплення Чорнобаївки росіяни не думають про оборону своїх позицій.

"Вони займають аеродром, завозять туди боєприпаси, переганяють вертольоти, розміщують там командний пункт, але навіть не спроможні організувати бойову охорону в радіусі 5-10 км", – каже експерт.

Цікаво, що російські окупанти гинуть у Чорнобаївці не лише внаслідок атак ЗСУ, а й у п'яних розбірках один з одним. Так, днями у тимчасово захопленій Кисельівці Чорнобаївської сільської громади відбулася перестрілка між бурятами та "кадировцями". У конфлікті брали участь більш ніж по 50 людей з кожного боку, точна кількість постраждалих та загиблих невідома.

За даними української розвідки, причина конфлікту – у небажанні бурятів іти в наступ у той час, коли "кадировці" відсиджуються в тилу. Інша причина – нерівномірний розподіл награбованого: чеченці забирали собі більшу частину речей, здобутих у результаті мародерства.

Буряти та чеченці влаштували перестрілку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У окупантів почалася паніка від згадки про Чорнобаївку

Тим часом у російських загарбників почалася паніка від однієї згадки про Чорнобаївку, де їх регулярно знищують українські захисники. Про це свідчить перехоплена СБУ телефонна розмова двох російських командирів, один з яких представляє бойовиків так званої "ДНР".

"Сьогодні вранці росіяни відмовилися, кажуть: "Ви чого їдете, ви м'ясо! Вони тут стояли, їх послали туди (у Чорнобаївку. – Ред.).Вони відмовилися, поїхали в інший бік і кажуть: "Ви що, долбо**би"? Бл*дь? Куди ви сунетесь?". І ось це – почалася паніка", – скаржиться загарбник з "ДНР".

За його словами, після втечі росіян лише 5 з 20 осіб "нового поповнення з ДНР" погодилися йти в атаку. А щоб переконати інших, російський командир вдався до брехні: нібито солдати оборонятимуться, а не наступатимуть.

Путін відправить нових солдатів на смерть до Чорнобаївки

Проте Росія продовжуватиме відправляти своїх солдатів на смерть до Чорнобаївки. Про це "Сьогодні" каже військовий експерт Якуб Войнаровський.

"Для нас життя кожного військовослужбовця є винятковою цінністю. Для Росії втрата ще певної кількості людського матеріалу не є якимось серйозним фактором. І вони продовжуватимуть кидати у бій свої ресурси, незважаючи на втрати, як ми це регулярно спостерігаємо", – каже нам Войнаровський.

Війська РФ постійно зазнають поразки у Чорнобаївці, ЗСУ тримають оборону/Фото: колаж: "Сьогодні"

На думку Олега Жданова, Путін не пошкодує солдатів задля досягнення мети – забезпечення російських частин на південному фронті та атаки на Миколаїв та Одесу.

"Аеродром у Чорнобаївці – це єдине місце, де можна зробити плацдарм для скупчення військ з подальшим рухом у бік Миколаєва та Вознесенська. Вознесенськ – це ключове місце для перетину Південного Бугу та наступу на Одесу. Але вони й надалі втрачатимуть у Чорнобаївці свою техніку та людей. ЗСУ продовжать точно і своєчасно завдавати поразки ворогові", – підсумував Жданов.

Олег Жданов: "Окупанти й надалі втрачатимуть у Чорнобаївці свою техніку та людей" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що українські військові влаштували російським окупантам "справжнє пекло" у Херсоні.

Також ми інформували, що Служба безпеки України опублікувала листування одного з загарбників, якому вдалося вціліти під Чорнобаївкою.