В Одесской области задержали предателя, который "сдавал" важную информацию оккупантам

Диверсант давал наводку агрессору / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области разоблачили предателя, который передавал оккупантам информацию о военных объектах Украины — об этом сообщает киберполиция Украины.

31-летний житель пгт Сергеевка через мессенджер передавал российским военным информацию о местонахождении различных стратегических объектов в регионах государства.

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По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и жесткий диск. На изъятой технике были обнаружены доказательства причастности к преступной деятельности — скриншоты, фото объектов военной инфраструктуры и переписка с оккупантами.

Следователи Белгород-Днестровского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

Киберполиция призвала украинцев сообщать правоохранительным органам о предложениях сотрудничества в пользу оккупанта.

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Война в Украине 18 марта