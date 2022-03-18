В Одесской области задержали предателя, который "сдавал" важную информацию оккупантам

Диверсант давал наводку агрессору / Фото: Коллаж: Сегодня
В Одесской области разоблачили предателя, который передавал оккупантам информацию о военных объектах Украины — об этом сообщает киберполиция Украины.
31-летний житель пгт Сергеевка через мессенджер передавал российским военным информацию о местонахождении различных стратегических объектов в регионах государства.
По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и жесткий диск. На изъятой технике были обнаружены доказательства причастности к преступной деятельности — скриншоты, фото объектов военной инфраструктуры и переписка с оккупантами.
Следователи Белгород-Днестровского отдела полиции открыли уголовное производство по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".
Киберполиция призвала украинцев сообщать правоохранительным органам о предложениях сотрудничества в пользу оккупанта.
Война в Украине 18 марта
- В ряде городов Украины сегодня утром были слышны взрывы.
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- Вооруженные Силы Украины ликвидировали российского оккупанта, который в 2014 году руководил обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском. Речь идет о Сергее Сухареве.
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